Søskendepar skriver danmarkshistorie

Ved torsdagens DM i enkeltstart vandt både Emma Norsgaard Bjerg og Mathias Norsgaard Jørgensen danmarksmesterskabet i enkeltstart. Og for første gang er et søskendepar dermed dansk mester på samme tid. Og det betyder noget. Særligt for Emma.

- Jeg er meget mere glad for, at Mathias har vundet end mig selv. Også bare at se hvor glad han er over hans sejr i dag. Det rører mig rigtigt meget, siger Emma Norsgaard til TV 2 SPORT og fortsætter:

- Det er ubeskriveligt at kunne opleve det her med Mathias. Vi deler så mange minder sammen, som jeg ikke tror, der er normale for søskendepar. Det er jo noget, vi vil huske resten af livet. Jeg er bare så glad for at kunne dele mit liv sammen med ham.