Søndag byder på masser af sol - men højtliggende skyer kan drille

Her kan man nå 10 graders varme

I eftermiddag fortsætter det solrige forårsvejr. Samtidig får temperaturen et nøk opad.

I det meste af landet forventes temperaturen at komme op mellem 7 og 10 graders varme.

Varmest forventes det at blive i det jyske og over de sydøstlige landsdele. Her kan termometret i løbet af søndagen runde de 10 graders varme.

Også i eftermiddag vil der blæse en jævn til frisk vind fra sydøst.