Søndag byder på både sol og byger

Længere mod vest bliver det noget køligere, da den friske vind blæser ind direkte fra Nordsøen. Her må man nøjes med temperaturer på mellem 17 og 19 grader, og køligst langs den jyske vestkyst.

Byger og regnbuer

Mange tusinder skal i dag løbe Royal Run, og vejret viser sig heldigvis fra sin gode side.

De behagelige temperaturer, få spredte byger og huller i skyerne sørger for noget nær optimale forhold til at løbe.

Der er en jævn til frisk vind på programmet, men heldigvis er de forskellige ruter næsten alle sammen inde i byer, hvor bygninger skærmer for vinden.

Bygerne er spredte, så de fleste vil komme mere eller mindre tørskoet igennem dagen. Skulle man alligevel blive ramt af en byge, så kan man være heldig og få en regnbue at se.



Man kan dog heldigvis også sikre sig mod at blive fanget i en byge uden paraply ved at bruge vores radar. Den kan du finde ved at klikke i linket nedenfor eller i vores app.