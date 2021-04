Snart åbnes for eftertragtet tilskud til boligejere – men du skal være hurtig

Hun fortæller desuden, at de har fået markant flere efterspørgsler på håndværkere til tilskudsberettigede opgaver, efter Energistyrelsen meddelte, at puljen åbner 7. april.

Nynne Pihl Groth er derfor ikke i tvivl om, hvor populær puljen er, og ligesom Heidi Koch forventer hun, at pengene ryger meget hurtigt.

Danskerne vil spare penge

Det er særligt udsigten til at spare penge på varmeregningen hver måned, der får danskerne til at energioptimere boligen.

Ifølge en stikprøve fra Danske Bank blandt 3000 personer ønsker 20 procent at gøre deres bolig mere energivenlig. 71 procent af dem vil gøre det for at spare penge. En mindre andel for klimaet.

Ifølge Heidi Koch slår man to fluer med et smæk ved at renovere.

- Hvis man søger puljen og renoverer sit hjem, vil man både spare penge og gøre miljøet en tjeneste, siger hun.

Sidste år blev der i gennemsnit udbetalt 42.000 kroner til de 5420 danskere, der fik del i puljen.

Man kan søge via hjemmesiden sparenergi.dk/tilskud. Her kan man også med en beregner få et bud på, hvor meget man potentielt kan få i tilskud - og hvor mange penge man kan spare i energiudgifter.

Der bliver åbnet for en ny runde igen i august og oktober, oplyser Energistyrelsen til TV 2.