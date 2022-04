Smukt forårsvejr i vente

Fuld sol påskedag

Påskens flotteste dag forventes at blive påskedag, hvor solen i langt det meste af landet kan skinne uhindret fra en blå himmel.

Dermed er det en god idé at huske solcremen, hvis man er eksponeret for solens stråler i længere tid ad gangen. UV-indekset er nemlig kravlet over 3.