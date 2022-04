Slut med forår – nu kommer efterårslignende vejr tilbage

Vindstødene kommer op på stormstyrke, hvor de er kraftigst.

TV 2 VEJRET har udsendt et varsel for vindstød af stormstyrke gældende for de sydøstligste egen mandag.

Ud på eftermiddagen trækker fronten mod øst, hvilket giver opholdsvejr og måske endda et kig til solen i vest.

På Bornholm kan nedbøren falde som slud.

I alt falder der mellem 10 og 20 millimeter regn mandag, hvilket er mange gange mere, end der faldt i hele marts.



Blandet tirsdag

Tirsdag får vi en pause fra de mange lavtryk, da landet ligger lige imellem det, der ramte mandag, og det som kommer onsdag.

Der kommer en del plads til solen, men også byger.

Da mandagens lavtryk har sendt en kold luftmasse ned over landet, vil nedbøren tirsdag primært falde som slud.

Det gælder om at nyde de solstrejf, der kommer tirsdag, for onsdag ændrer vejret sig igen.

Slud og regn onsdag – blæsende torsdag

Onsdag sender et lavtryk over Skotland fronter ind over landet, som giver både regn, slud og rusk.

På forsiden af varmfronten kan nedbøren udbredt falde som slud, hvilket vil få vejret til at minde mere om vinter end forår.

Som fronterne passerer igennem landet går nedbøren over i regn og den slud, som faldt tidligere på dagen, vil forsvinde igen.