Slud- og snebyger rammer Østjylland

Det er med at have hue og handsker klar i dag, da der er udsigt til en kold lørdag.

Her fra morgenstunden ligger temperaturen i det meste af landet mellem frysepunktet og tre graders varme.

De lave temperaturer får det ikke bare til at føles koldt, de giver også risiko for pletvis glatte veje. Særligt i Jylland er der meldinger om, at vejene nogle steder kan være glatte.

Ellers er dagen startet med overvejende tørvejr, men i løbet af dagen er der udsigt til spredte byger, som kan være med regn, slud eller sne.

Her rammer bygerne

Dagens første byger dannes for alvor i løbet af morgen- og formiddagstimerne.

I Østjylland og på Sjælland ser det ud til, at dagens byger mest bliver med sne. Dermed er der gode betingelser for et lokalt snedække i løbet af dagen.

Over de sydligste landsdele og på Bornholm forventes bygerne primært at være med regn eller slud.

I resten af landet holder det mest tørt, og længst mod nordvest kan solen endda titte lidt frem.