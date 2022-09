Skybrudsvarsel for hele landet, men her er risikoen størst

Fredag blev stedvis en meget våd fornøjelse. Kraftige tordenbyger drev nemlig i løbet af fredagen op over landet fra syd, hvilket resulterede i skybrud flere steder.

I første omgang var det Jylland, der stod for skud, hvor især Als blev ramt af heftig nedbør. Ud fra radardata fik man på disse kanter formentlig helt op mellem 30 og 50 millimeter regn.

Sidenhen gik det løs over det østlige Danmark med bulder og brag med skybrud mange steder.

Næsten dobbelt skybrud

Her blev det næsten til et dobbelt skybrud, da man øst for Næstved registrerede 26 millimeter regn på 30 minutter.



Lørdag er der nok engang risiko for skybrud og torden. Derfor har TV 2 VEJRET fortsat et varsel ude for netop skybrud.

Varslet gælder for hele landet frem til klokken 17, men det er særligt i de sydlige og østlige landsdele, at risikoen er størst.