Skjulte supermarkeder dukker op i Danmark - få varer leveret på minutter

Det er netop budenes løn, der bekymrer Morten Viktor fra Coop.

- Forbrugerne er faktisk ikke villige til at betale det, som et bud reelt skal have for at bringe de her varer ud. Så det er noget, der skal løses, siger han.

Og løses skal det. Morten Viktor understreger nemlig, at det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt Coop kommer ind på dark store-markedet, men et spørgsmål om hvornår.