Skattetrick bliver delt og delt – men ekspert advarer mod det

Hvis man logger ind på skat.dk, kan man med få klik hæve sit fradrag og dermed få mere udbetalt, end hvis man lader være.

Sådan har det lydt i mange opslag på sociale medier de seneste dage, hvor nogle påstår, at pengene enten går til spilde, hvis man ikke retter fradraget – eller at de blot bliver udbetalt til foråret, når man alligevel skal have penge tilbage eller betale restskat.

Ifølge Henning Boye Hansen, der er skatteeksperter i revisionsselskabet BDO, er det utvivlsomt det sidste, der er rigtigt.

Pengene går ikke tabt, bare fordi man forholder sig i ro.

Alligevel er der nogle væsentlige detaljer, man skal være opmærksom på.

1900 kroner sparet er ikke 1900 kroner tjent

Årsagen til de ekstra penge skal findes i en politisk aftale, der blev indgået i juni. Som en del af den kompensationspakke, der skulle hjælpe danskerne mod stigende energipriser, blev det således besluttet, at beskæftigelsesfradraget skulle hæves med 1900 kroner.

Tidligere kunne man trække 41.600 kroner fra i skat, hvis man var i beskæftigelse i år. Men med aftalen blev dette beløb sat op til 43.500 kroner.

Trods forskellen på 1900 kroner er det dog ikke nær så mange penge, danskerne faktisk får i hånden som del af ordningen:

- Beskæftigelsesfradraget forhøjes med 1900 kroner, men det er ikke sådan, at man så sparer 1900 kroner i skat. Skatteværdien – det man reelt sparer – er cirka 25 procent af de 1900 kroner. Så derfor er det kun cirka 500 kroner, siger Henning Boye Hansen.

Han fortæller at ting som ens kommuneskat og hvorvidt, man er medlem af folkekirken eller ej, også spiller ind. Derfor er det ikke helt til at sige et præcist beløb.

En vigtig detalje

Derudover skal man også være opmærksom på, hvordan fradraget fungerer.

Beskæftigelsesfradraget beregnes nemlig som en andel af ens indkomst – i 2022 er denne andel på 10,65 procent – op til et vist loft. Det er dette loft, der nu bliver hævet, og derfor har det kun en betydning, hvis man tjener nok til faktisk at ramme det gamle loft.

I praksis betyder det, forklarer Henning Boye Hansen, at det øgede beskæftigelsesfradrag reelt ikke betyder noget, med mindre at man tjener cirka 34.000 kroner om måneden.

- Det er en vigtig detalje. Dem, der er mest udfordret i øjeblikket, er dem, der tjener mindre end 34.000 kroner om måneden, og de får altså ikke det her fradrag. De får en lang næse, siger Henning Boye Hansen.

Derfor mener han heller ikke nødvendigvis, at det er nogen god idé at ændre fradraget, så snart man kan komme til det.

Dels får man alligevel den samme mængde penge, når årsopgørelsen finder sted til foråret, og dels er der risiko for, at man får rettet i noget, man ikke skulle have rettet i, hvis man ikke er vant til at ændre i sin forskudsopgørelse.

- Det er et lille beløb, og det tilkommer ikke dem, der har den laveste indkomst. Derfor er mit råd: Lad være med at ændre i noget af det her, hvis du ikke har en meget udfordret økonomi. Men man kan selvfølgelig godt bruge det som en anledning til at kigge sin forskudsopgørelse igennem for fejl, siger Henning Boye Hansen.