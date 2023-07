Skadedyrsekspert forventer hvepseinvasion i år

Sådan lyder advarslen fra Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmperen Rentokil.

Danmark står nemlig muligvis over for en hvepseinvasion.

De har ganske vist været fraværende det meste af sommeren, men vi skal forberede os på, at dette scenarie kan blive hverdag i de sidste sommeruger.

Et hvepsebo efter behandling af en skadedyrsbekæmper.

- Det vil især være en plage for danskerne i slutningen af juli og i løbet af august, siger Claus Schultz.

Branchen forventer, at hvepsebestanden stiger med 15-20 procent i år.

Undgå at spise dessert og andre søde sager udendørs i hvepsenes aggressive periode i sensommeren.

Tjek drikkevarer og mad for hvepse inden indtagelse. Især stik i svælget kan være alvorligt.

For efter den opgave søger hvepsene ud og bliver gradvist mere aggressive inden deres sidste krampetrækninger. Og det kan være livstruende for allergikere.

Man skal tage sig i agt, når arbejderhvepse har udtjent deres rolle i at skaffe føde til hvepseboets larver.

- Årets milde vinter, det lune forår og de høje temperaturer henover sommeren har skabt de bedste vækstvilkår for en kommende hvepseinvasion.

Der er også bier i luften, som kan stikke. Sker det, så fjern hurtigst muligt brodden, hvis den sidder tilbage i huden, da der sidder en giftblære, som fortsætter med at pumpe gift ind gennem brodden. Det letteste er at skrabe brodden af med en negl.

Søg altid lægehjælp ved stik i mund, svælg eller hals. Der kan komme hævelser, som kan gøre det svært at trække vejret.

Afkøl stedet med en isklump eller for eksempel en pose frosne grøntsager. Det kan gøre både hævelsen og smerten mindre.

Der findes en lang række råd, som det er godt at følge, hvis du eller en du kender, bliver stukket.

Det er dog ikke kun allergikere, der skal være årvågne.

For et hvepsestik kan have alvorlige konsekvenser, hvis man bliver fanget på det forkerte ben.

- Vi oplever ofte, at danskere under havearbejde bliver stukket, mens de står på stiger og grundet stik falder ned med alvorlige skader til følge, siger Claus Schultz.