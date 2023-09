Sjældent set – officielle badedage i september

Badevandstemperaturen er nemlig steget så meget, at der de seneste to dage har været officielle badedage her i Danmark.

Lokalt er badevandet endda helt oppe på 21 grader. Det kan blandt andet mærkes ved strandene ud til Storebælt.

Lørdag er badevandet oppe på en middeltemperatur på 19,3 grader. Målingerne kommer fra DMI's vandtemperaturmålinger og enkelte private personer fra TV 2 Vejrets badevandspatrulje.

Stabilt vejr har sørget for opvarmet vand

Det er to faktorer i vejret for tiden, som har medført de officielle badedage.

For det første har et fastlåst vejrsystem sørget for højtryksvejr over Danmark. Det har betydet masser af sol, samt at en varm luftmasse helt nede fra Afrika er bragt op gennem Europa.

For det andet har der været svage vindforhold, hvorved vandet ikke er blevet omrørt særligt meget. Når det blæser meget, vil det dybere og koldere havvand nemlig blandes med det varmere vand ved havoverfladen.

I en vejrsituation som denne vil man i midsommeren se badevandstemperaturen stige med omkring 0,5 grader per døgn.

Her der er dog også over fire timers solskin mere at gøre med, hvorved badevandstemperaturen de seneste dage er steget langsommere for hver dag.