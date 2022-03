Sjældent kraftigt nordlys over Danmark

Blandt andet i Løkken, hvor nordlysentusiast Lene Maria Søndermølle Steffensen oplevede det. Til TV 2 VEJRET fortæller hun, at det er det mest fantastiske nordlys, hun har oplevet i de syv år, hun har forsøgt at fange fænomenet.



Også i Nordtyskland er der meldinger om, at nattens nordlys har været det kraftigste i syv år. Dermed har nattens farvespil formentlig været det kraftigste herhjemme siden 2015.



I aften er der endnu en gang stor sandsynlighed for, at der kan opstå nordlys over Danmark. Dog kan skyer ødelægge fornøjelsen for flere.