Sjælden sky set på den danske sommerhimmel

Dannes på læsiden af bjerge

Normalt opstår linseskyer på læsiden af relativt høje bjerge. Hvis man forestiller sig, at en kraftig vind blæser hen mod et bjerg eller en bjergkæde, vil denne luft blive tvunget til vejrs på grund af bjerget.

Når luften med tiden når hen over bjergtoppen, tvinges den nedad igen på læsiden af bjerget. Under nedsynkningen af luften stiger temperaturen, hvorved luften bliver lettere og vil begynde at stige til vejrs igen. På et tidspunkt når luften et ligevægtspunkt og synker igen.

Hele denne situation skaber en "atmosfærisk bølge". På toppen af denne bølge dannes linseskyerne, typisk i en højde af to til otte kilometer som velafgrænsede skyer bestående af iskrystaller.