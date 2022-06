Simpelt trick kan redde pindsvin fra døden i sankthansbålet

For mange danske haveejere er det dog nok allerede for sent at følge det råd. Men selv hvis man allerede har gjort klar til aftenens bål, er der heldigvis råd at hente.

- Flyt det til et andet sted. De bier, der har boret sig ind i grenene, ryger nok alligevel, men ved at flytte bålet, får pindsvinene, tudserne og frøerne en chance. De flytter ikke med, siger Anders Kofoed.

Lav to bål

Det har været en udbredt opfattelse, at man kunne redde havens smådyr ved blot at tænde bålet i den ene side, så de kunne flygte fra flammerne i den anden, men den løsning holder desværre ikke.

- Det, vi jo samtidig gør, er, at vi samles i flok rundt om bålet. Dyr bliver jo bange for mennesker, og især når vi synger. Derfor vil de ikke ud. I stedet er det deres naturlige instinkt at søge længere ind i bålet, fortæller Anders Kofoed.