Simpel test kan sænke elregningen

Der er flere råd til, hvordan man bruger sine radiatorer bedst muligt.

Først og fremmest er det ifølge Tue Patursson en god idé at stille radiatorerne på det samme.

- Hellere to radiatorer på tre end én på fire og én på en, ellers kører den ene på højtryk for at følge med, siger han.

Derudover skal du sørge for, at der er luft nok omkring radiatorerne for, at luften kan cirkulere rundt og blive opvarmet mest effektivt.

- 15-20 centimeter rundt om radiatoren er anbefalelsesværdigt, siger Tue Patursson.