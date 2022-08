Senere mødetid deler eksperterne - kan ikke bruges i folkeskolen

Derudover har skolen valgt at have to lærere på i flere lektioner, og på den måde overholder skolen reglerne for antal undervisningstimer på et skoleår.

- Vi har lavet et regnestykke på alle vores timer, og så har vi set på, at der går ni dansktimer fra på et år, siger Tine Kristiansen.

Det er da også meget, er det ikke?

- På et helt år? Nej, det synes jeg faktisk ikke, at det er.

Folkeskolen kan ikke kopiere

Tine Kristiansen fortæller, at både elever og lærere trives med ordningen, og hun så gerne, at andre skoler kopierede den for at skabe bedre trivsel.

Men det vil en almindelig folkeskole ikke bare have mulighed for at gøre, vurderer skoleforsker Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse.