Seks ud af ti danskere bruger mundbind forkert

Danskerne har generelt været dygtige til at følge myndighedernes krav om mundbind. Men når det kommer til håndteringen af engangsmundbind, går der for meget genbrug i den.

Det viser en megafonmåling, TV 2 har foretaget.

59 procent af de 1054 respondenter siger i undersøgelsen, at de genbruger engangsmundbind. 36 procent svarer, at de smider mundbindet ud efter at have brugt det én dag, mens 23 procent først smider det ud efter at have brug det i nogle dage.