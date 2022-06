Se video: Fans laver kæmpehyldest af Chris Anker på tour-ruten

De to initiativtagere - som også står bag projektet #forChris - har lavet flere grafiske projekter sammen. Denne gang har de planlagt et stort billede af Chris Anker Sørensen, der måler omkring 40x25 meter.

- Vi gør det for at mindes Chris Anker Sørensen, som vi er fascineret af sportsligt, men absolut også menneskeligt, siger Kasper Birkeholm Munk i programmet 'Hele Danmarks Chris Anker' og tilføjer:

- Vi gør det for at forlænge samtalen om ham og de værdier, han repræsenterede. Vi gør det for hans familie og for alle i Danmark og i verden, som godt kan lide cykelsport og ordentlige mennesker.