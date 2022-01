Se vejrkortet: Varsel om vindstød af stormstyrke

Middelvinden er et mål for, hvor meget det blæser og svarer til gennemsnittet af vindhastigheden på en periode på 10 minutter. Typisk kalder man først et blæsevejr en storm, hvis middelvinden et eller andet sted overgår stormstyrke.

Ud på natten trækker blæsevejret mod sydøst, og her står Kattegatøerne og det nordlige Sjælland for skud.