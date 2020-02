Se vejrkortene - her rammer stormen i dag

Prognoserne er meget enige om, at søndagens blæsevejr giver vindstød af orkanstyrke, og at middelvinden når op omkring stormstyrke. Den største forskel fra de tidligere prognoser er, at stormvejret ankommer lidt tidligere. Styrken er stort set den samme.

Varsel om vindstød søndag 9. februar 2020. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

TV 2 Vejret har ud fra morgenens prognoser opdateret varslerne for hele landet.

Prognose af vindstød klokken 10. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Allerede i formiddag vil der komme vindstød af stormstyrke ved Vestkysten. I skrivende stund er de kraftigste vindstød af stormende kuling, som er kategorien lige under storm.

Prognose af vindstød klokken 13. Foto: TV2 Vejret - Grafik

Først på eftermiddagen begynder der at optræde orkanvindstød ved Vestkysten og stormstød mange andre steder i landet.

Prognose af vindstød klokken 16. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Midt på eftermiddagen og i aften vil der komme vindstød af stærk storm flere steder i Jylland og måske også på Fyn.

Prognose af vindstød klokken 19. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I aftentimerne aftager vinden ved Vestkysten, men der vil fortsat optræde stormstød i de østlige egne. På Bornholm ventes vinden først at løje af efter midnat.

Prognose af vindstød klokken 22.

Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Risiko for lukkede broer og væltede træer

Vinden kommer fra syd og sydvest og vil derfor være på tværs af Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Det betyder, at der vil være restriktioner for kørsel over broerne, og når blæsevejret er stærkest, kan broerne måske lukke.

Prognose af samlet mængde regn frem til mandag morgen klokken 8. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Sammen med blæsevejret bliver det særdeles regnfuldt. I Jylland kan der komme over 30 millimeter regn, og jorden er i forvejen våd og blød. Det betyder, at træer kan vælte, hvilket er til fare for trafikanterne. Ofte når danskere mister livet i stormvejr, er det på grund af væltede træer på vejene.