Se listen: Her er det mest populære kæledyr i Danmark

Hvilket kæledyr er bedst – katten eller hunden?

Et spørgsmål, som altid har skabt stor debat, men som forskerne nu endelig har fundet et svar på.

Danskerne foretrækker nemlig menneskets bedste ven: hunden.



Det viser en ny, national undersøgelse, som forskere fra Københavns Universitet og Danmarks Statistik står bag.

Katten tidligere nummer ét

I Danmark har hver femte familie en hund, mens 14 procent har en kat.

Men sådan har det ikke altid været.

For 20 år siden var det nemlig katten, der havde førertrøjen. Og det var der en god forklaring på, fortæller en af de to ledende forskere bag undersøgelsen, Peter Sandøe, som er leder af Center for Forskning i Familiedyrs Velfærd.

- Hvad end man synes om hunde, er de jo mere besværlige, lyder det fra forskeren.