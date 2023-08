Se billederne: Særligt vejrfænomen ramte Østjylland

Lokalt er der dog også blevet dannet byger, og i forbindelse med disse byger har der været gode forhold for dannelsen af skypumper.

Bygeskyer opstår, når solen varmer jordoverfladen op, og der dannes turbulens helt nede ved overfladen. Ved hjælp af opadgående vinde kan skyen vokse og blive til en såkaldt cumulonimbussky, der er betegnelsen for en normal bygesky.

De seneste dage har det været klassisk skypumpevejr – en blanding af ustabil luft over Danmark, hvor bygeskyer nemt kan opstå, samtidig med at der er rolige vindforhold.

Skypumpe og regnbue over Odder.

Skypumper er et almindeligt sommerfænomen i Danmark, hvor de typisk opstår i sensommeren ude over havet.



Skypumper er i familie med de store tornadoer, som vi for eksempel kender fra USA, selvom der er forskel på, hvordan de dannes. Skypumper dannes under rolige vindforhold, mens tornadoer bliver til under andre vindforhold.

Under de rette betingelser kan tornadoer faktisk opstå i Danmark. Sidste år i august blev der på det nordlige Lolland taget en historisk video af en ægte tornado.