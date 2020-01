Se billederne: Roser, morgenfruer og jordbær tror, det er forår

Alpevioler, der er sprunget ud et par måneder tidligere end normalt. Foto: Ulla Filskov Arno / Seerfoto.

Det er, som om naturen har glemt, at det er vinter. Vejret er mildt, og jorden er blød. Til glæde for mange danskere har det fået blomster til at springe ud i en tid, der ikke er særlig lys.

Normalt ser vi kun vinterblomster som erantisser og vintergækker i slutningen af januar, men det milde vejr har fået mange andre blomster til at folde sig ud.

Stedmoderblomst i udendørs krukke i Aarhus i januar 2020. Foto: Ulla / Seerfoto

- Planterne tror, det er forår, og derfor begynder de at springe ud, fortæller gartner Hanne Mouridsen fra Kolding Plantecenter.

Det milde vejr har fået danskerne til at komme tidligere i haven. Der er ingen frost, og den regn, der er faldet, er til gavn for plantelivet.

- Vores kunder er begyndt at sætte frø. Jorden er god at plante i, så træplantning til sommerhus med mere er også i gang. Det betyder, at sæsonen bliver forlænget, fortæller Hanne Mouridsen.

Påskelilje i Haderslev i januar 2020. Foto: Hanne Clausen / Seerfoto

Påskeliljer blomstrer normalt i slutningen af marts og begyndelsen af april, men i år kan de smukke gule stauder allerede ses.

Jordbær i forårshumør i Gjern i januar 2020. Foto: Charlotte Secher Jensen / Seerfoto

Normalt byder januar på en middeltemperatur præcis på frysepunktet, men i år får vi snart sat ny varmerekord. I skrivende stund er den foreløbige middeltemperatur på 5,5 grader. Det er en halv grad højere end den nuværende rekord fra 2007. Normalt byder januar på 12 såkaldte snedøgn, men i år har det milde vejr sørget for regn i stedet for sne.

Rose i blomst i Nibe i januar 2020. Foto: Brian Hansen / Seerfoto

Roser er blandt de blomster, der blomstrer længst. Sommetider ser man også roser med sne på. Lige nu ligner de forårsblomster.

Forglemmigej blomstrer i januar 2020. Foto: Maibritt Fredriksen / Seerfoto

Forglemmigej gør mest opmærksom på sig selv i maj, men i år er de tidligt på færde. Det samme kan man sige om morgenfruer, der normalt blomstrer fra juli til langt ind i efteråret.

Morgenfrue ved Klintebjerg Havn. Foto: Marianna Saabye / Seerfoto