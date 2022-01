Særligt et område vil være ramt af restriktioner længe endnu, siger ekspert

- Hvis risikoen for at blive indlagt på hospitalet med omikron er halvdelen af Delta. Men at du så pludselig har dobbelt så mange smittet med Omikron som med Delta, så er den forskel udlignet. Og i øjeblikket har vi fem-seks gange højere smittetal, end vi har set længe, forklarer han.

Han mener, det er en god nyhed, der gør det nemmere at håndtere epidemien, men at det ikke er det samme som at sige, at epidemien er overstået.

- Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, som man siger.

Vil ikke give omikron plads at løbe på

Regeringen har i dag besluttet, det er for tidligt at lempe på restriktionerne allerede nu. Og hvis man spørger virologen, er han meget enig i den beslutning.

- Det er nødvendigt med de restriktioner for ikke at give Omikron frit løb. Det er en meget infektiøs variant. Derfor ville jeg være nervøs for at give den så meget som en lillefinger, for så kunne den løbe af med os, lyder det fra Allan Randrup Thomsen.