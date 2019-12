Sådan sikrer du, at du ikke bliver syg af juleanden

Hvis man ikke er forsigtig i køkkenet, kan julemiddagen sende hele familien direkte på toilettet med knurren i maven.

Lørdag kom det frem, at virksomheden Dan Duck har fået op til flere anmærkninger fra fødvarekontrollen på grund af afføring på deres ænder, og fordi flere af deres medarbejdere ikke vaskede hænder efter endt pause under et af kontrolbesøgene.

Ænderne fra virksomheden er ikke blevet trukket tilbage fra handlen. I stedet anbefaler Fødevarestyrelsen, at man er omhyggelig med tilberedningen af ænderne.

Kok: Ikke farligt at spise ænder med afføring

Det kan være svært at se med det blotte øje, om juleanden har bakterier på sig, som den ikke burde have. Juleanden kan dog sagtens tilberedes, så man ikke bliver syg af eventuelle bakterier, fortæller Thomas Rønsch Toftdahl, som er faglærer på hotel- og restaurantskolen.

Ifølge ham skal man gå efter de generelle hygiejneregler:

- Sørg for at have en god hygiejne, der hvor du arbejder. Vask hænder ofte. Lad ikke friske grøntsager og råt kød ligge lige op ad hinanden, og gennemsteg kødet, så det er minimum 75 grader i midten, inden det kommer på bordet.

- Hvis man følger disse regler, så er det helt sikkert at spise anden, selv om der så har været bakterier på den rå and, siger han og tilføjer:

- Man kan så diskutere, om det er særlig lækkert at få en and, der ikke er blevet behandlet særlig godt fra producentens side af.

Virksomheden Dan Duck er nu under skærpet tilsyn fra Fødevarestyrelsen.

Det kan være svært at se med det blotte øje, om juleanden har bakterier på sig, som den ikke burde have. Foto: Bjarke Bo Olsen - Ritzau Scanpix

Ejer: Det er en shitstorm

Hos Dan Duck afviser direktør Hardy Eskildsen, at der skulle være et problem med firmaets ænder.

- Det er en shitstorm, og jeg synes, det er beklageligt, at den kommer ud i pressen. Men jeg må konstatere, at vi ikke har lort på vores ænder, siger han.

Han erkender, at der tilbage i september var et problem, men at det er blevet rettet op nu. Han mener, at grunden til, at der er blevet fundet afføring på ænderne i december, er, at de på slagteriet endnu ikke har nået at fjerne det.

- Det er ikke forkert, at der er set gødningsrester (afføring, red.) på ænderne, men det er efterfølgende blevet håndteret ifølge de regler, der er på et slagteri, siger Hardy Eskildsen.

Det er ikke første gang, Dan Duck har været i problemer op til jul. I 2015 blev 1100 juleborde en juleand fattigere, da virksomheden, der dengang hed Dansk And A/S, sendte ænder ud i butikkerne, som Fødevarestyrelsen måtte kalde tilbage på grund af en "afvigende lugt".