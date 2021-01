Sådan rammer snevejret Danmark - time for time

Årets første udbredte snevejr ventes onsdag at ramme store dele af landet.

Snevejret bevæger sig frem mod Danmark fra sydøst, og i den sydlige og østlige del af landet vil temperaturen i løbet af dagen stige til over frysepunktet, og nedbøren vil her gå over i slud eller regn.

I hele den nordlige halvdel af Jylland ventes overvejende frostvejr - og her vil nedbøren falde som sne.

Herunder kan du se, hvor og hvornår sneen ifølge de seneste prognoser kan falde hen over Danmark.

Onsdag klokken 6

I de tidlige morgentimer vil snevejret have bredt sig ind over store dele af Sjælland og videre til Fyn.

Langs kysterne og ved Østersøen vil nedbøren ved temperaturer lige over frysepunktet falde som slud eller regn, mens det især i Nordsjælland og på Midtsjælland vil sne, og stedvis kan en frisk vind fra nordøst give anledning til let snefygning.