Sådan rammer krigen i Europa din indkøbskurv

Han forventer desuden, at høsten i Ukraine vil blive ”rigtig dårlig” i 2022 – også hvis krigen skulle ende allerede til sommer.

For foråret nærmer sig, og derfor skal de ukrainske landmænd snart ud på markerne, hvor der skal gødes og såes korn. Men spørgsmålet er, om de vil kunne få dieselolie til deres traktorer, så de kan udføre arbejdet, siger Palle Jakobsen:

- Selvom der vil blive fred, hjælper det ikke at gøde markerne i juni måned, for der er det for sent, og avlen bliver dårlig. Det her kommer til at få betydning på sigt – ingen tvivl om det.

At løfte sanktioner vil hjælpe

I en rundspørge foretaget af TV 2 Business skønner fire af de største banker i Danmark, at inflationen vil nå helt op på 6 procent i år.

En af bankerne er Sydbank, som regner med en inflationsstigning på 5,7 procent.

- Vi havde forventet, at energipriserne ville blive mere normale nu, men de er blevet alt andet end det, og det er derfor, at vi skruer op for inflationsskønnet, lyder det fra Søren V. Kristensen, som er cheføkonom i banken.