Sådan kan den danske vinter se ud i slutningen af århundredet

Det har blandt andet fået den konsekvens, at vintrene er blevet vådere, men mindre hvide.

Men klimaet forandrer sig stadig med hastige skridt. Og det er noget, der fortsat vil påvirke vinteren herhjemme.

Vinteren kan bliver varmere, end marts er nu

Ved hjælp af klimamodeller kan vi få svar på, hvordan fremtidens klima kan blive. Dermed kan vi gøre os klar på de klimaændringer og udfordringer, der muligvis venter os i fremtiden.

Sådan en klimamodel har DMI på deres klimaatlas. Her er det muligt at undersøge de forventede ændringer i det danske klima for de næste knap 80 år.

I klimaatlasset kan der skelnes mellem en høj udledning af CO2 og en mellem udledning af CO2.