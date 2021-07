Sådan bliver vejret i næste sommerferieuge

Weekenden

Frem mod næste weekend begynder et lavtryk at nærme sig Nordvesteuropa. I første omgang ser det ud til, at det i en overgang kan resultere i varmt og solrigt vejr med over 25 graders varme.

Men i løbet af weekenden har prognoserne, at lavtrykket begynder at sende fronter ind over Danmark og dermed mere ustabilt vejr.

Udviklingen er fortsat usikker - især timingen af systemerne, men det ser ud til, at ugen slutter med mere ustadigt vejr.