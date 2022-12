Sådan bliver vejret frem til nytår

Året er i den grad ved at nærme sig sin afslutning, og om en uge står der 2023 i kalenderen.

Dermed er vi gået i gang med den sidste uges tid af 2022, hvilket bliver en både mild, blæsende og til tider regnfuld omgang.

Frem imod årsskiftet står flere regnvejr nemlig i kø til at passere landet, og inden året er omme, kan flere landsdele have fået over en halv måneds regn.

I perioder bliver der dog også plads til solen, hvor særligt tirsdag kan byde på nogen eller en del sol.