Så lunt er badevandet

Det overordnede billede for landet ligger et sted derimellem med 17-19 grader som det typiske.

På Bornholm vil det nok stadig føles temmelig frisk at hoppe i Østersøen, hvor der kun er 13 grader. Omvendt er det nærmest varmt i Roskilde Fjord med hele 21 grader.

Temperaturerne er meget svingende, når vi kigger ud over landet.

Heldigvis er vi imidlertid tyvstartet, så der er begyndt at komme data ind fra rigtig mange af de gode badestrande. Blandt andet er de danske havnebade begyndt at melde deres badevandstemperaturer ind.

Det spørgsmål kan du egentlig først få det helt officielle svar på fra TV 2 Vejrets badevandspatrulje om små to uger.

Vi er på vej mod årets femte dag med over 25 grader, og badegæsterne er for længst begyndt at indtage de danske strande. Men hvor varmt er badevandet egentlig lige nu?

TV 2 Vejret har sat grænsen for en badedag ved 19 grader, da det er her, de fleste begynder at opfatte vandet som behageligt.

I badevand gør få grader en enorm forskel. Om det er 17 eller 19 grader, vil for de fleste afgøre, om der bliver tale om et hurtigt dyp eller en lang badetur.

19 grader er grænsen

Det regnes for en officiel badedag, når den gennemsnitlige temperatur af alle badevandsmålingerne er over 19 grader.

Og der er god chance for, at vi når dertil inden længe. Generelt siger tommelfingerreglen, at en god sommerdag med masser af sol giver 0,5 grad varmere badevand.

Temperaturen vil fortsætte med at stige, indtil den topper i løbet af august.



TV 2 Vejrets badevandsmålinger begynder officielt sammen med skolernes sommerferie sankthansaftensdag 23. juni, og fortsætter frem til ferien slutter.

Du kan følge badevandstemperaturen her på hjemmesiden eller i TV 2 VEJRs app.