Så langt væk er vintervejret

Endnu en vinter uden vintervejr. Sådan er der mange, der tænker lige nu - og man skal også spejde langt for at finde sne og frost.

Onsdag morgen blev der målt over ti graders varme flere steder i Jylland, og selvom der måske kan komme lidt slud torsdag eftermiddag og let frost natten til lørdag, så er der ingen tegn på rigtigt vintervejr den kommende tid.

Vådt og gråt

Prognoser viser, at vi skal mere end ti dage frem for at finde bare en prognose med temperaturer under frysepunktet.

Vi vil de næste ti dage få mange regnvejr på besøg, fordi fronter kommer fra vest. Det er også årsagen til det milde vejr, da vestenstrømning på denne årstid sender varm luft fra Atlanterhavet og Nordsøen til Danmark. Trods en tendens til lidt køligere vejr sidst i perioden har mange prognoser tøvejr i hele perioden.

Satellitanalyse af snedække onsdag 8. januar 2020 Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Sne i fjelde og Alper

Hvis man vil have sne, skal man drage op til Nordens bjerge eller helt ned til Alperne. Ovenstående grafik viser desuden, at der er lidt sne i Balkan og Østeuropa, men det er generelt længere mod øst end sædvanligt. Hvis man ikke skal bevæge sig op i bjergene, så er den nærmeste sne cirka 700 kilometer øst for Danmark.

Forkellen på dagens temperaturer og gennemsnittet for perioden 1979-2000 Foto: GRAFIK / Climate Reanalyze

Selvom der er sne i Rusland, så er der også her meget lunere end normalt. Ovenstående grafik viser, at store dele af Rusland, Nord- og Vesteuropa har temperaturer, som er mellem 5 og 15 grader varmere end perioden 1979 til 2000. Kun i Portugal og Sydøsteuropa er temperaturen en smule koldere eller omtrent den samme som normalt.

Prognose af Europas temperaturer torsdag middag. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Hvis man er ked af det milde vintervejr, er der stadig en smule håb senere på måneden, trods de dystre prognoser. Usikkerheden i prognoserne stiger, des længere vi kigger frem, og slutningen af januar byder ofte på vintervejr i Danmark