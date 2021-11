Så er det afgjort: Østjysk par er vindere af ’Nybyggerne’ 2021

Endnu mere overrasket var hendes mand, der ikke kunne holde tårerne tilbage, da deres navne blev råbt op.

- Jeg havde aldrig forestillet mig at være på fjernsyn i Danmark - og slet ikke at vinde et hus, siger Reece, som er født i Perth i Australien.

Parret kan altså nu kalde sig ejere af et nybyggerhus i Sønderborg i Sønderjylland til en værdi på næsten 2,8 millioner kroner.

Klar til familie

Caroline og Reece har en bar på den græske ø Ios, hvor de arbejder hele sommeren. Vinteren bruger de i Australien.

Men parret drømmer om børn og føler, at Sønderborg vil være et godt sted for dem at slå sig ned.

Her kan de drosle ned for rejseplanerne og få mere ro på.

- Jeg kan slet ikke vente med at flytte hertil, det er sådan en dejlig by, siger Reece med blanke øjne.