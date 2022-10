S-profil anklager partiet for brug af forbudte skyggekandidater

Afviser at være skyggekandidat

Billedet er delt lørdag, som var den første tilladte dag at hænge valgplakater op. Alligevel kæmpede Jørgen Mørup Pedersen om lygtepælsplads for Ida Auken og ikke ham selv.

Over for TV 2 afviser Jørgen Mørup Pedersen, at han er skyggekandidat for Ida Auken.

Hvordan kan det så være, at du hænger hendes plakater op i stedet for dine egne?

- Jeg har slet ikke plakater.

Hvorfor ikke?

- Det er en beslutning, som partiforeningen har truffet om, at vi bruger flest ressourcer på Ida Auken.

Men du vil gerne i Folketinget?

- Ja.

Kan du forstå, hvis nogen kan få den opfattelse, at du er skyggekandidat for Ida Auken, når du hænger hendes plakater op?

- Ja, det kan godt være. Jeg har da også tænkt, at det måske kunne føre til, at nogle fik den idé, men det hænger altså ikke sammen med andet, end at vi godt kan hjælpe hinanden.

Ingen kommentarer

TV 2 ville gerne have spurgt Ida Auken (S), om hun anser Jørgen Mørup Pedersen for at være skyggekandidat for hende, men hun har ikke ønsket at stille op til et interview.

I Hedensted er situationen imidlertid en helt anden. Her erkender socialdemokraterne ifølge Horsens Folkeblad, at folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S) trodser partitoppens formaninger og igen stiller med en skyggekandidat.

TV 2 har forgæves forsøgt at få et interview med Socialdemokratiets partisekretær, Lasse Ryberg. Han har i stedet sendt et skriftligt svar gennem partiets pressetjeneste:

- Vi ønsker at have flere aktive og forskellige kandidater, så danskerne møder os mest muligt i bybilledet, og så vi kan præsentere os som det folkeparti, vi er. Derfor opfordrer hovedbestyrelsen til, at alle kredse gør deres for at have aktive kandidater, der føres valgkamp for.

Partisekretæren ønsker hverken at be- eller afkræfte, hvorvidt han har kendskab til brug af skyggekandidater ved dette folketingsvalg.