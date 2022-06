Royal Run vender tilbage - her er datoen for næste års løb

Han kunne endnu ikke fortælle, i hvilke byer løbet kommer til at foregå.

- København bliver en af dem. Men gerne så mange (byer, red.) som muligt - flere end sidste år, sagde han.

Rekordmange deltog

I år slog det populære løb rekord, da 91.713 danskere tilmeldte sig. Kronprins Frederik sagde flere gange under løbet, at han på baggrund af den store interesse tillod sig at drømme videre og stort med løbet.