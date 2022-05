Risiko for skybrud og voldsomme byger

Det vil sige, at de enkelte byger, kan blive stående det samme sted i ret lang tid.

Derfor er der også en lille risiko for skybrud senere på dagen. I så fald vil det være årets første.

Bygerne vil særligt ramme i et bånd langs østkysten af Jylland fra bunden af Nordjylland og mod syd samt i Nordsjælland, men alle kan i princippet bliver ramt på et tidspunkt.

En halv times intens regn

Skybrud kræver 15 millimeters regn på 30 minutter, og sker det, vil det formentlig ske i et af de nævnte områder.

Ud over skybrud er der også mulighed for skypumper i dag. Disse er dog normalt helt uskadelige her i landet, men kan være et flot syn for de heldige.