Risiko for østjysk torden og skybrud

Kraftige byger i aften

Knap er eftermiddagens kraftige byger ovre, før der venter en ny omgang med intense regnbyger.

I aften og nattetimerne bevæger et område med kraftige tordenbyger sig nemlig op over den østlige del af landet. Især Fyn, Lolland, Falster og Sjælland vil have risiko for et tordenbrag eller to søndag aften.

I resten af landet forventes det at holde tørt. Generelt er det en lun aften, der venter forude med omkring 20 graders varme.