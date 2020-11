Restriktioner skal ikke lempes for at redde danskernes jul, mener tidligere SSI-direktør

Tre skarpe råd til regeringen og danskerne

Nils Strandberg Pedersens råd handler om at begrænse den sociale kontakt.

Luk skolerne, luk de videregående uddannelser, og luk universiteterne en uge tidligere. Det er alligevel begrænset, hvad de laver de sidste dage før jul. Det vil helt klart være med til at sænke smittetrykket.

Sammen med julemad og gaver er sang og dansen om juletræet nok det, flest danskere forbinder med at holde jul. Såfremt du bliver i din boble, er der dog ikke nødvendigvis noget at være bange for, når vi danser om træet hånd i hånd, mens vi skråler, alt hvad lungerne har lært.

Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor tæt man er, og hvor højt man synger, hvis du ikke ser andre, end dem du i forvejen ser. Så gør du bare, som du plejer. Men det er selvfølgelig et problem, hvis du pludselig ser andre. Så skal der holdes behørig afstand.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet omkring eventuelle lempelser eller skærpelser af restriktionerne, men de meddelte, at det ikke var muligt at kommentere på, før de nuværende restriktioner udløber 13. december.