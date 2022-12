Rektor advarer mod "fræk" nissepigekalender

Den besked er dog også blevet delt på Instagram-profilen med ordene: "Siden hvornår er Horsens Gym blevet en skole uden traditioner? Vi fortsætter".



En måde at gøre eleverne til "objekter", mener rektor

Rektor på Horsens Gymnasium & HF, Flemming Steen Jensen, siger fredag aften til TV 2, at han er meget overrasket over, at profilen overhovedet eksisterer.

- Det kommer virkelig bag på mig. Jeg tænker, at der er mange ting, vi som voksne, som professionelle, og som lærere og ledelse ikke ved, men det stemmer meget dårligt overens med den måde, vi behandler hinanden i dag, og den måde vi ser på køn og på hinanden, så jeg er faktisk overrasket over det, siger Flemming Steen Jensen til TV 2.

Han kan bestemt ikke se det sjove i kalenderen.

- Det er en måde at gøre eleverne til objekter, og jeg kan ikke være sikker på, at alle elever synes, det er rigtig sjovt at blive udstillet på den måde, svarer Flemming Steen Jensen.

Rektoren påpeger, at det desuden er ulovligt ifølge GDPR-lovgivningen at dele andres billeder uden samtykke.

Opfordrer til at slette profilen

Det er ikke første gang, at elevers rangering af hinanden på sociale medier har været i søgelyset. De seneste par år har der været meldinger fra gymnasier over hele landet om lignende julekalendere, der udstiller især kvindelige elever og deres udseende.

Så sent som i september var Munkensdam Gymnasium i Kolding i medierne, da det kom frem, at fem elever havde ranglistet nye 1. g-elevers udseende og offentliggjort listen. En sag, som personalet ifølge Flemming Steen Jensen har taget op med eleverne på Horsens Gymnasium & HF.

Derfor er rektoren i Horsens også overrasket over, at hans elever alligevel er involveret i endnu en sag om julekalendere og rangering af elever.

- Jeg forstår ikke, at man ikke tænker på, at vi lige har haft en grim og uheldig sag på Munkensdam Gymnasium, siger han.

- Jeg tør ikke sige, om det er der, inspirationen kommer fra. Jeg vil gætte på, at det er nogle drenge, som vil lave lidt ballade og synes, at det kunne være sjovt og ikke har gennemskuet, at nogen kunne tænke det anerledes. Jeg tror ikke, at det er intentionen at genere nogen, siger Flemming Steen Jensen.

Flemming Steen Jensen siger, at han fredag vil sende en ny besked ud på skolens interne medie med en opfordring til, at profilen bliver slettet.

- Og så håber jeg, at profilen er slettet på mandag, og så tager vi det op under alle omstændigheder med klasserne og på morgensamling. Det er noget, vi er nødt til at lære af både elever, lærere og ledelse, siger rektoren.