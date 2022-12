Rekordvarmt nytårsvejr

Over den sydlige del af landet bliver det dog også blæsende fra sydvest, og i kombination med regnen lægger det en dæmper på, hvor mildt det vil føles.

I den nordlige del af landet får man temperaturer, der er nærmere det normale, da der vil være 4-6 graders varme ved midnatstid.

Ikke perfekt raketvejr

Samlet set må vejret nytårsaften betegnes som værende ret ringe i forhold til at skyde det nye år ind med krudt. Med masser af regn og blæst – og potentielt lidt dårligere sigtbarhed end normalt, er det ikke det bedste raketvejr, der er i vente.

Det bliver i Nordjylland, at man får de bedste betingelser for at se raketterne på himlen – uden at blive våd eller opleve kraftig blæst.