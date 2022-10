Rekordvarm fredag i vente

Kommer temperaturen over 19,1 grader, er det ny rekord så sent på året.

Flere lokale rekorder står også for fald, blandt andet i København, hvor temperaturen skal over 17,2 grader for, at det bliver den varmeste dag nogensinde så sent på året.

Det er især i den sydlige halvdel af landet, at temperaturerne i dag kommer op over 18 grader.