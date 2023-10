Rekordmeget SU-gæld er misligholdt

SU-lån kan være nødvendigt, hvis man som studerende skal få økonomien til at hænge sammen. Men når studielivet er ovre, kan det lån have vokset sig så stor, at det er umuligt at betale tilbage. Og det seneste års stigende renter har kun gjort det sværere. På bare ti år er mængden af SU-gæld, der sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, tredoblet til rekordhøje 1,5 milliarder kroner i 2022. Det viser en aktindsigt, TV 2 har fået.

Når først gælden ender i Gældsstyrelsen, så er renten en helt anden, og derfor kan det fastholde skyldnere i en gældspiral, vurderer ekspert.

Stigende efterspørgsel på gældsrådgivning Det er netop den høje rente, der kan være en af de helt store udfordringer for at komme af med sin SU-gæld. Det fortæller Tina Thygesen, der er gældsrådgiver i Forbrugerrådet Tænk. - Når først gælden ender hos Gældsstyrelsen, kan den vokse sig stor. Der er en højere rente, men du kan heller ikke få rentefradrag, forklarer hun. Tina Thygesen og hendes kollegaer hjælper flere gange om ugen personer, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Og de kan mærke en stigende efterspørgsel efter at få rådgivning. - De mennesker, vi møder, der har en høj SU-gæld, har i mange tilfælde været igennem en livsomvæltning som sygdom, skilsmisse og lignende. I mange tilfælde har det gjort, at de ikke har gennemført den uddannelse, de var i gang med, og derfor heller ikke får den indtægt, de havde forventet, siger hun.

Hvad er et SU-lån? Alle der modtager SU kan optage et SU-lån. Du bestemmer selv, hvor mange måneder du vil have lånet.

Du kan låne op til 3371 kroner om måneden. Hvis du er enlig forsørger, kan du låne 1686 kroner ekstra hver måned.

Du skal påbegynde tilbagebetaling af lånet senest 12 måneder efter, at du er blevet færdiguddannet.

Gæld vokser med 40.000 kroner om året En af dem, der lige nu står med en uoverskuelig SU-gæld, er den 35-årige sagsbehandler Trine Jørgensen. - Som studerende og enlig forsørger var jeg afhængig af SU-lån for at få hverdagen til at hænge sammen, fortæller hun til TV 2. Hun har været studerende i ti år og har taget SU-lån i dem alle. Da hun blev færdiguddannet, fik hun et fuldtidsjob, og modtog samtidig besked fra Udbetaling Danmark om, at SU-lånet nu skulle betales tilbage. Men hun blev overrasket over, hvor stort det månedlige afdrag var. - Den første opkrævning var på knap 3700 kroner månedligt. Selvom jeg har et fuldtidsjob, så er jeg enlig forsørger, så jeg kan ikke få økonomien til at hænge sammen, hvis jeg skal afdrage så meget, siger hun.

Selvom jeg årligt indbetaler 21.000 kroner, stiger min SU-gæld hvert år med 40.000 kroner Trine Jørgensen, 35-årig med su-gæld

Derfor ansøgte Trine Jørgensen om at få den månedlige rate nedsat til 2000 kroner. Men det blev afvist, fordi hele SU-lånet skal betales af inden for 15 år. - Så blev gælden sendt videre til Gældsstyrelsen, og så er renten jo en helt anden, siger hun. Nu betaler Trine Jørgensen 1750 kroner om måneden. - Det vil sige, at jeg ikke engang afbetaler de renter, som påløber gælden hver måned, så selvom jeg årligt indbetaler 21.000 kroner, stiger min SU-gæld hvert år med 40.000 kroner.

Så høj er renten på et SU-lån Mens du er studerende, er renten på et SU-lån 4 procent om året.

Når du er færdig med din uddannelse, er renten på nuværende tidspunkt 4,6 procent. Men renten kan være forskellig, da den fastsættes på finansloven.

Hvis du ikke betaler lånet tilbage, videresendes gælden til Gældsstyrelsen. Her er renten 7,25 procent.

DSR kræver politisk handling Hos Danske Studerendes Fællesråd kommer tallene bag på forperson Esben Bjørn Salmonsen. - Det er bekymrende. Det er et udtryk for, at unge mennesker har en meget presset økonomi. Når renterne samtidig stiger på SU-lån, bliver det endnu sværere at banke lånene af, fortæller han.

Jeg mener klart, at man bør sætte renten ned, så de studerende kan få betalt gælden fremfor renterne af Esben Bjørn Salmonsen, forperson, Danske Studerendes Fællesråd