Rejserestriktionerne lempes markant - danskerne kan tage på sommerferie i hele EU

Som europakortet ser ud lige nu, er der en del lande, som er gule og orange. De vil fra 26. juni ændre farve til henholdsvis grøn og gul.

Godt nyt for turistbranchen

De nuværende indrejserestriktioner i Danmark tager især hårdt på turistbranchen.

Ifølge Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i brancheforeningen Horesta, har udenlandske turister bevidst fravalgt Danmark som rejsemål på grund af kravet om isolation ved indrejse.

Derfor glæder det ham også, at politikerne har valgt at lempe restriktionerne.

- Det er superpositivt, at europæere kan komme til Danmark uden at skulle i isolation, siger han til TV 2.

Kristian Nørgaard mener dog ikke, at det er nok blot at lempe restriktionerne. Der skal også gøres en aktiv indsats for at markedsføre Danmark.

- Politisk er der et ansvar for at fortælle, at Danmark er åbent for turister, og at det er sikkert at rejse hertil, siger han.

Overordnet tror Kristian Nørgaard på, at lempelserne vil betyde flere turister til Danmark, men han har svært ved at tro på, at alt tabt kan blive indhentet.

Bekymring for stigende smitte

Det er dog ikke alle, som ser positivt på de nye meldinger.

Professor i immunologi på Københavns Universitet Jan Pravsgaard er nervøs for udsigten til flere turister:

- Lige nu kan vi godt følge med, men jeg er bekymret for, at det kan komme til at gå for stærkt, hvis alt for mange turister lidt for frit kommer ind i landet - coronapas eller ej - og bærer smitten med sig.

Et coronapas og en vaccination er nemlig ikke en garanti for, at man ikke er smittet, forklarer Jan Pravsgaard.

Han mener, vi er midt i et kapløb, der handler om, hvor hurtigt vi kan nå at få rullet vaccinerne ud i forhold til, hvornår vi begynder at få samfundssmitte i Danmark med den frygtede Delta-variant.

Statens Serum Institut har oplyst, at den indiske mutation formentlig vil blive den dominerende coronavirus i Danmark, og at det kun er et spørgsmål om hvornår.

Senest blev 848 elever sendt hjem fra Grønnevang Skole i Hillerød, efter at fire elever blev konstateret smittet med den indiske coronavariant.