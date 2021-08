Regnvåd model ser ud til at vinde vejrgyseren

Et lavtryk fra nord

At det nu bliver både blæsende, mere ustadigt og stedvis endda regnfuldt kan tilskrives et lavtryk over den nordlige del af Østersøen, som lige nu har sat kursen mod syd.

Den første forsmag på et omslag fra det ellers rolig sensommervejr til en mere ustadig periode kommer allerede onsdag. Her passerer et frontsystem tilhørende lavtrykket Danmark.

Det giver en overgang mere blæsende vejr med op til kuling langs kysterne, mens de første spredte byger ligeledes ankommer. Dog vil det onsdag kun give ganske få millimeter.

Først fra torsdag begynder bygerne at blive mere intense, og kan lokalt være kraftige. På dette tidspunkt er lavtrykket placeret øst for landet, hvilket da også er medvirkende til, at det netop er de østlige egne, som er mest udsatte for det ustadige sensommervejr.

I Jylland bliver de kommende dage noget pænere med mindre regn på programmet.