Regn og byger truer på Kristihimmelfartsdag - store forskelle henover landet

Op af eftermiddagen begynder bygerne omvendt at forlade Sjælland, og der en chance for opklaring og lidt sol. Kommer solen lidt igennem, kan man hurtigt komme op på 17-18 grader i Københavnsområdet.

På Bornholm er der en god chance for at lave skyer bryder op i løbet af dagen, og man får solrigt vejr med temperaturer på 12-15 grader, lokalt højere.

Sent på eftermiddagen kan der være risiko for, at bygerne over Kattegat bliver kraftige med torden og kan trække ind over Nordjylland.

Det kan være, at det først bliver i aftentimerne, at bygerne når frem længst mod nord.

Enkelte prognoser har en risiko for skybrud i Nordjylland i aftentimerne.