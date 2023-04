Regeringen vil indføre arbejdspligt på 37 timer om ugen

Mere end 40 procent af kvinderne, der har modtaget kontanthjælp uafbrudt i 10 år, har ifølge Beskæftigelsesministeriet ikke-vestlig baggrund. Det har været et problem lige så længe, statsministeren kan huske. Og det er endnu ikke lykkedes nogen regering at ændre på det.

- De kommer til at skulle arbejde 37 timer for overhovedet at kunne få en ydelse. For os er det et meget grundlæggende og vigtigt dansk princip: Man skal kunne forsørge sig selv, man skal være en del af arbejdsmarkedet, fastslår statsministeren.

Hun er helt åben om, at det er et forslag målrettet gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund, som lever på offentlig forsørgelse i stedet for at være en del af arbejdsmarkedet.

- Hvis ikke man er i stand til selv at finde sig et almindeligt arbejde, så foreslår vi, at der fremover er en arbejdspligt på 37 timer.

For man skal kunne forsørge sig selv, hvis man kommer til Danmark, siger Mette Frederiksen i et interview med TV 2:

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S), som nu er klar til at uddybe regeringens forslag om at indføre en såkaldt "arbejdspligt".

Kvinder med ikke-vestlig baggrund skal stå op om morgenen, smøre en madpakke og cykle afsted på arbejde. Det er godt for dem selv, for deres børn og for samfundet.

"Regeringen vil indføre en ny arbejdspligt, der erstatter passiv forsørgelse med en pligt til at bidrage i 37 timer om ugen for borgere med et integrationsbehov. Vi skal møde nyankomne og herboende indvandrere med krav og forventninger om selvforsørgelse. Målet med den nye arbejdspligt er, at flere tilknyttes det danske arbejdsmarked og får et arbejde."

Det handler for hende og regeringen om et af de vigtigste principper i Danmark, nemlig ret og pligt. At alle bidrager med det, de kan.

- Det er vigtigt for integrationen. Det er vigtigt for de her kvinder. De får et bedre liv, når de kommer ud og har en arbejdsdag, end hvis de sidder hjemme i deres lejlighed. Det er vigtigt for børnene, at de ser deres mor tage afsted om morgenen og bidrage til Danmark, ligesom de fleste andre mødre gør, siger Mette Frederiksen og fortsætter:

- Og så er det også vigtigt for vores arbejdsmarked. For i en virkelighed, hvor vi har brug for flere medarbejdere blandt andet på ældreområdet, der kan det jo ikke nytte noget, at der er nogen, der godt kan arbejde, men som ikke gør det.

Det er ikke kun regeringen, der har fokus på at få flere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i arbejde.

I 2022 vedtog Aarhus Byråd at at oprette 500 såkaldte nyttejob, som skulle sende den store gruppe i sving. Den berørte gruppe bestod for 99 procents vedkommende af indvandrere og efterkommere.

Ifølge rådmand for sociale forhold og beskæftigelse Anders Winnerskjold (S) var Aarhus Kommune den første i landet til at oprette nyttejobs, hvorfor kommune også omtalte ordningen som Aarhus-modellen.

- Det er et interessant forsøgt, hvor vi stiller krav til, at man skal gøre noget for sin ydelse, men det er også opkvalificering af den enkelte, lød det dengang fra Anders Winnerskjold til TV2 Østjylland.

Håndmadder på plejehjem

Konkret foreslår regeringen nu en arbejdspligt på 37 timer om ugen. Den vil omfatte cirka 27.000 mennesker, som i dag er på kontanthjælp.

Og modellen er simpel: Hvis man ikke overholder sin pligt til at bidrage 37 timer om ugen, så bliver man trukket i ydelse.

Regeringen foreslår desuden, at beskæftigelseskravet fremover også skal gælde for personer, der er kommet til Danmark før 2008. Det betyder, at 14.000 vil gå fra kontanthjælp til den noget lavere SHO-ydelse, tidligere kendt som integrationsydelse.

Tanken er, at de skal udføre nyttejobs, som ellers ikke vil blive gjort.

- Det kan være, man kan være med til at smøre håndmadder på et plejehjem. Det kan være, man kan vaske tøj for vores gamle. Det kan være, man kan lave forefaldende arbejde. Det er der flere steder i samfundet, der har brug for. Så det er et arbejde, der gør nytte, siger Mette Frederiksen.

Risikerer I ikke at lave en aktiveringsfabrik, hvor kommuner skal finde på opgaver i tide og utide, og hvor hverken dem eller borgeren reelt får nytte ud af det?

- For det første får man altid nytte af at bestille noget. Helt grundlæggende tror jeg jo på, at man får det er bedre af at være i gang med noget og bidrage til samfundet end ved at være derhjemme i en lejlighed, siger Mette Frederiksen og understreger, at det ikke er aktivering, "som vi kender det fra gamle dage".

Et "signal" til hele Danmark

Aktiveringen skal give merværdi både for den enkelte og for samfundet. Og en del af pointen er også, at hvis flere går til hånde på plejehjemmene, så kan social- og sundhedshjælpere, -assistenter og sygeplejersker koncentrere sig om deres opgaver.

Det, mener statsministeren, vil være godt for både de gamle, for de andre medarbejdere og for kvinderne, der for manges vedkommende lever isoleret fra det danske samfund.

Men risikerer det ikke at blive en meget stor, tidskrævende og dyr løsning, når kommuner skal ud at administrere aktivering af 27.000 mennesker?

- Nej, jeg synes ikke, vi skal gøre det her mere bøvlet, end det behøver at være, siger Mette Frederiksen.

- Alle kan jo se, at der er nogle opgaver, som ikke bliver løst i vores samfund i dag. Jeg tror, det er noget med, at vi i fællesskab skal bruge vores sunde fornuft. Hvor er der nogle opgaver, som vi gerne vil have løst? Hvor er der nogle kvinder, som i dag ikke er en del af arbejdsmarkedet? Så får vi det koblet sammen.

Statsministeren medgiver, at det er en udfordring. Men hun mener, det er en større udfordring at lade gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund blive derhjemme. Udenfor arbejdsmarkedet.

- Det her er jo også et signal til hele Danmark om, at vi er et land, der bygger på ret og pligt. Og vi er et land, som bygger på, at man går på arbejde, hvis man overhovedet kan, siger Mette Frederiksen og anerkender, at der er nogen, som er syge eller på andre måder ikke kan.

Men det er ikke dem, dette handler om, understreger hun.

- Vi taler om nogen, der godt kan arbejde, men som aldrig er blevet en del af arbejdsmarkedet.

Forventer opbakning blandt oppositionen

Forslaget er ikke helt nyt. For knap to år siden kom den forrige regering med et næsten enslydende forslag.

Dengang var cirka 20.000 – særligt kvinder med rødder i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan og Tyrkiet – omfattet af forslaget.

Men det blev altså aldrig til noget.

Denne gang håber Mette Frederiksen, at det bliver anderledes.

- Mit håb er, men det er også min forventning, at der vil være andre partier, der siger, at selvfølgelig vil vi være med til at løfte den her opgave. Og det er helt rigtigt, at vi kunne ikke få de røde partier med på det her før valget. Men nu inviterer vi Folketingets partier med på en forhandling, siger hun til TV 2.

Her er det dog værd at bemærke, at SVM-regeringen har et flertal alene og derfor kan gennemføre forslaget uden andres mandater.