Regeringen vil hæve kørselsfradraget

Og i forbindelse med, at kørselsfradraget sidste år blev øget, blev beslutningen kritiseret for at gøre det mere attraktivt at køre i biler, der belastede klimaet.

- Der er forskel på at bo i byer og på landet. Det skal der også være. Vi må også bare konstatere, at der er nogle udfordringer ved at bo på landet, hvor transportmulighederne ikke er lige så gode, siger ministeren.

Det betyder, at det skal koste det samme at sejle med færge som at køre en tilsvarende strækning i bil på landevejen.

Men den køber Jakob Ellemann-Jensen ikke, da han bliver spurgt, om forslaget er foreneligt med regeringens klimaambitioner.

- Kørselsfradraget er 100 procent uafhængigt af, om du spadserer, tager bil, tager tog eller flyvemaskine på arbejde.

Er der mange, der tager tog eller flyvemaskine på job i yderkommunerne?

- De tager ikke bus og tog, fordi det ikke er der. Der er mange mennesker, der er afhængige af bil som transportmiddel, og det vil vi gerne understøtte.

Da Socialdemokratiet havde en etpartiregering i 2021, foreslog Venstre også dengang at indføre fuldt landevejsprincip. Det stemte socialdemokraterne imod.

Men en del af samarbejdet mellem de tre regeringspartier er altså, at de hver især giver hinanden plads til at få gennemført nogle prioriteter, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Lille stigning i samlede udgifter

Det fremgår ikke tydeligt endnu, hvor stor en besparelse bilisterne vil kunne få ved ændringen af kørselsfradraget.

Men i 2021, som er det seneste år, at Skat kan tilbyde data om kørselsfradraget på, var de samlede udgifter for kørselsfradraget 17,7 milliarder kroner.

Hvis antallet af ansøgninger er tilsvarende i 2024 med i år, ville de udgifter således kunne stige med omkring 0,6 procent med et øget budget på 100 millioner kroner.

Hvis I gerne vil give en håndsrækning til yderkommunerne, hvorfor er beløbet så ikke højere?

- Det her handler om, at vi i det kommende finanslovsforslag afsætter 100 millioner kroner årligt yderligere til at bidrage til kørselsfradrag i kommunerne, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hvilken effekt tror du, at forslaget kommer til at få?



- Jeg håber, at det kommer til at betyde en forskel for de mennesker, som bor i vores landdistrikter. At de siger og tænker, at der er nogle fordele ved at bo her og pendle på arbejde.

Vil ikke bruge en milliard

På Danmarksdemokraternes sommergruppemøde 11. august fremlagde partiet et forslag om at hæve kørselsfradraget.

De ønsker at hæve udgifterne til fradraget med en milliard kroner ved at skære i kulturinvesteringerne særligt i hovedstaden.

Så vidt mener Jakob Ellemann-Jensen dog ikke, at forslaget bør gå.

- Det er rigtigt, at en milliard kroner selvfølgelig er mere, end vi foreslår, men vi er uenige i finansieringen. Vi fremlægger den politik, vi står for, og pengene skal komme fra et sted. Vi mener ikke, at det skal være kulturen i Danmark. Dansk kultur er værd at investere i, siger han.

Foruden de 604 millioner kroner til kørsel og færgetransport fra 2024 til og med 2027 har regeringen også øremærket 200 millioner kroner årligt målrettet landdistrikterne.

Begge pakker vil blive præsenteret med finanslovsforslaget, oplyser Jakob Ellemann-Jensen til TV 2.