Regeringen vil forbyde nyt "lovligt cannabis"

I danske kiosker og webshops kan man lige nu købe stoffet HHC, der også bliver kaldt "lovligt hash". Det såkaldte Hexahydrocannabinol, HHC, minder på mange måder om cannabis. Men i modsætning til cannabis er HHC ikke ulovligt at købe og sælge. Det skal der nu ændres på, for regeringen lægger op til at forbyde HHC i Danmark. Det oplyser sundhedsminister Sofie Løhde (V) i en mail til TV 2. - Når der kommer nye stoffer på markedet, som viser sig at være farlige, skal vi reagere. Og det gør vi nu, lyder det fra Sofie Løhde. Dermed bliver Danmark det første land i Europa til at forbyde det semisyntetiske cannabisstof, som lynhurtigt har spredt sig i Danmark såvel som i Europa. Kan gøre en skæv Sundhedsministeren skriver yderligere i mailen, at Sundhedsstyrelsen er kommet frem til, at stoffet kan være skadeligt. - Sundhedsstyrelsen vurderer nemlig, at HHC indebærer en alvorlig sundhedsrisiko og bør optages på bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Derfor forbyder vi HHC, som kun tjener ét formål, og det er at blive anvendt som rusmiddel, lyder det fra Sundhedsministeren.

Læs også:

Nyt højhus spærrer udsigten for 88-årige Else

HHC er en olie, der er fremstillet syntetisk og indeholder cannabinoider, som findes naturligt i cannabisplanten. Stoffet er dog stadig så nyt, at man ikke ved ret meget om det. HHC blev for første gang fundet i Europa i maj sidste år, og siden har EU's narkoagentur, EMCDDA, holdt stærkt øje med det nye stof. De oplever, at HHC er populært, og at det har spredt sig hurtigt i Europa. Det fortæller Joanna De Morais, der er videnskabelig analytiker hos EU's narkoagentur (EMCDDA). - I slutningen af maj sidste år modtog vi rapporter om, at der var identificeret HHC i 20 medlemsstater, herunder Norge – vi har også identificeret HHC i Schweiz, siger Joanna De Morais til TV 2. Hun fortæller, at de forventer at HHC vil blive mere populært i Europa i den kommende tid. Blandt andet fordi det i dag er let tilgængeligt i butikkerne.

Læs også:

Charlie skal give Pia ro på, når hun bliver mere syg

- HHC bliver solgt åbent, som en lovlig erstatning til THC og cannabis i en række forskellige former og farverige indpakninger, som kan tiltrække mange kunder. Det kan potentielt føre til en stor efterspørgsel efter HHC produkter – både fra eksisterende cannabisbrugere, men også nye kunder – herunder unge og andre ikkeerfarne kunder, forklarer Joanna De Morais. Joanna De Morais peger på, at stoffet stadig er så nyt, at man ikke ved meget om, hvordan stoffet kan påvirke brugeren. - Der har ikke været rapporter om menneskelig brug før 2021, så vi ved kun meget lidt om potentielle sundhedsrisiko, siger hun. EMCDDA vil ikke komme med konkrete anbefalinger om, at stoffet skal forbydes, men de har gjort medlemslandene opmærksom på det nye stof. I december samledes 140 eksperter for at undersøge brugen af stoffet. Her kom de frem til, at HHC havde stort set de samme effekter som THC i laboratorieundersøgelser. De skriver også, at "anekdotiske rapporter fra forbrugere indikerer, at stoffets effekter er sammenlignelige med cannabis". Bør ikke forbydes Hos Enhedslisten mener de ikke, at man bør forbyde HHC. I stedet bør man sørge for oplysning og behandling til de mennesker, som bliver afhængige af stoffet, lyder det fra retsordfører Rosa Lund (Ø). - Vi ved fra andre euforiserende stoffer, som er forbudte, at de også har helbredsmæssige konsekvenser, men det har jo ikke stoppet folk fra at tage dem, siger Rosa Lund.

Læs også:

Familie skal genhuses: Mand sigtet efter uheld med ukrudtsbrænder

Skal man ikke reagere, når Sundhedsstyrelsen siger, det er et farligt stof? - Vi skal bestemt reagere, men jeg synes bare, vi kan se fra andre euforiserende stoffer, eksempelvis cannabis, at forbudspolitikken ikke virker, siger Rosa Lund. Hun peger på, at det bliver sværere at kontrollere, hvem der køber stoffet, og hvad der er i, når det er ulovligt. Butik oplever stort salg I cannabisbutikken Greenheaven i Lyngby nord for København er de også ærgerlige over regeringens udsigter til at gøre HHC ulovligt. Her sælger de såkaldte HHC-klumper i stort antal. Og det er populært, fortæller butiksbestyrer Daniel Heintzelmann.

Læs også:

BMW-bilist overhalede patruljevogn med over 160 km/t