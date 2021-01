Regeringen opfordrer nu selv til, at forældre holder børn hjemme

- Man skal også huske på, at daginstitutioner jo ikke bare er opbevaring af børn. Det handler i høj grad også om, at børnene skal møde omsorg og nærvær – og et vis antal af kendte pædagoger hver dag, for at de også trives, siger formanden for BUPL, Elisa Rimpler, til TV 2.

Både BUPL og Forbundet for Fag og Arbejde (FOA) har flere gange kritiseret regeringens beslutning om at holde dagtilbud åbne og har opfordret til, at daginstitutioner overgår til nødpasning, ligesom det var tilfældet i foråret.